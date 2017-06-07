ÙþÁ¤ºÎ `µµ½ÃÀç»ý ´ºµô' Ã»ÁÖ¼­ ¸ÕÀú Ú¦ ¿¬´Ù

|¡ã 7ÀÏ Ã»ÁÖ À¯ÀÏÀÇ ÁÖÅÃÀç°³¹ß»ç¾÷ÁöÀÎ Ã»ÁÖ Å¾µ¿2±¸¿ª ÁÖÅÃ°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷Áö±¸ ³» »ó°¡°Ç¹°µéÀÌ ¸ðµÎ ºñ¾îÁ® ÀÖ´Â °¡¿îµ¥(»çÁø À§) ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ÀÌÁÖºñ ½ÅÃ»À» ¾Ë¸®´Â Çö¼ö¸·ÀÌ °É·Á ÀÖ´Ù.
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7ÀÏ Ã»ÁÖ½Ã »ó´ç±¸ Å¾µ¿ 233-25¹øÁö ÀÏ¿ø 7¸¸ 8627§³¿¡ ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Â Å¾µ¿2±¸¿ªÁÖÅÃ°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÇöÀåÀº »ç¾÷Áö±¸ ³» ´Üµ¶ÁÖÅÃ 274¼¼´ë¿Í »ó°¡°Ç¹° ´ëºÎºÐÀÌ ºñ¾îÁ® ÀÖ¾ú´Ù. »ç¾÷Áö±¸ ³» 70%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÁÖ¹ÎµéÀÌ Á¶ÇÕ ÃøÀÌ ¸¶·ÃÇØÁØ ÀÌÁÖºñ¸¦ ¹Þ°í »ç¾÷±â°£ µ¿¾È »ì ÁýÀ» Ã£¾Æ ³ª°¬±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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¶ÇÇÑ, 3.3§³´ç Æò±Õ ºÐ¾ç°¡µµ 820¸¸¿ø´ë¿¡ Ã¥Á¤µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¿äÁò ½Ã ¿Ü°û¿¡ ÁöÀ¸¸é¼µµ 900¸¸¿ø ¾ÈÆÆÀÇ ³ôÀº ºÐ¾ç°¡¸¦ Ã¥Á¤ÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¿Í Â÷º°¼ºÀ» µÎ°í ÀÖ´Ù. ÀÌÃ³·³ »ç¾÷ ÃßÁøÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÇÀÚ ±×µ¿¾È »ç¾÷ ÃßÁø¿¡ ÀÇ±¸½ÉÀ» °®´ø ½Ã¹ÎµéÀÇ ¹®ÀÇµµ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù´Â °Ô Á¶ÇÕ ÃøÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.
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